Cambiasso nella Hall of Fame dell'Inter: "La Coppa Italia 2005 ha un valore speciale"

vedi letture

Entrato nella Hall of Fame dell'Inter, l'ex centrocampista nerazzurro, Esteban Cambiasso, ha commentato: "Guardare i trofei mi emoziona, ho in mente tutti i momenti più belli. I tifosi hanno scelto me in mezzo ad altri grandissimi nomi e per me è davvero un grande onore. Momenti indimenticabili? Oltre alla Champions League, dico il Mondiale per Club che per un sudamericano ha sempre un sapore molto particolare, ma per il ciclo aperto con la Coppa Italia nel 2005, il mio trofeo, ha un valore molto speciale. Momento personale? Probabilmente dovrei prendere il gol segnato al Chelsea, stavano tornando i fantasmi delle eliminazioni degli anni precedenti, si sentiva un’atmosfera imperfetta, per i tifosi fu una liberazione. Sono stato uno di quei calciatori che insiste, che cerca vie differenti, con la mentalità di chi non si arrende. Il compagno che sceglierei? Non posso farlo, mi porto una famiglia di quel decennio, sarebbe una totale ingiustizia. Zanetti? Più di un amico, di un compagno, c’è tanto dietro alle partite vinte o perse, le prime persone che arrivavano in ospedale quando nascevano i nostri figli erano loro. Oggi abbiamo ancora un rapporto molto speciale. Il gol che sceglierei? Nel derby del 2017, prima di Natale, ne segnai uno indimenticabile. Nelle scarpe che indossavo c’era e c’è tanto interismo".