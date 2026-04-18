Cancellieri gela subito il Maradona: Lazio in vantaggio a Napoli dopo 6 minuti
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Nemmeno 6 minuti di gioco e la Lazio passa in vantaggio a Napoli, gelando il Maradona. Imbucata di Zaccagni per Taylor, cross per Cancellieri che fa 1-0 anticipando Spinazzola.
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