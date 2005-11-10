Di Canio su Gattuso: "Chi arriva alla Lazio si consideri fortunato. Tifosi? Mancata illusione"

Paolo Di Canio non è un tipo banale, mai. L'ex attaccante della Lazio è intervenuto a margine dell'evento Fip Silver Mediolanum Padel Cup a Palermo, sottolineando quanto i biancocelesti siano ancora un club decisamente attraente: "Gattuso deve considerarsi fortunato, come chiunque arrivi a Formello. È una piazza straordinaria, con una tifoseria meravigliosa. Il problema è che ai tifosi, negli ultimi tempi, è mancata l’illusione. E l’illusione è l’ultima cosa che resta a chi ama una squadra. Non parlo soltanto della speranza o del sogno: parlo della possibilità di immaginare che qualcosa di grande possa accadere".

Non solo critiche alla proprietà però da parte di Di Canio: "La società ha avuto anche dei meriti e dei risultati, questo va riconosciuto. Ma non c’è mai stata continuità e negli ultimi due anni la situazione è peggiorata e poi, se dovessero essere confermate forme di protesta con pochi abbonamenti e una presenza ridotta allo stadio, il lavoro dell’allenatore diventerebbe ancora più difficile".

Il motivo lo spiega lo stesso Di Canio: "Puoi spiegare ai giocatori l’importanza della maglia, puoi motivarli ogni giorno, ma quando giochi in uno stadio vuoto o senti più i cori degli avversari che quelli dei tuoi tifosi, tutto diventa più complicato. Il compito di chi arriverà sulla panchina della Lazio sarà particolarmente complesso: dovrà ricostruire appartenenza, entusiasmo e fiducia".