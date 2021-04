Caos Superlega, anche il Barcellona potrebbe lasciare: dibattito all'interno del club blaugrana

Incredibile quello che sta succedendo in questi minuti intorno alla Superlega. Secondo quanto riportato da Sport infatti, in casa Barcellona sta andando in scena un dibattito interno che potrebbe portare anche il club blaugrana a rinunciare alla partecipazione alla Superlega. La pressione del governo, il netto no da parte dei tifosi e la marcia indietro di Chelsea e City, potrebbero portare il Barcellona a dire no al progetto.