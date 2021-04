Caos Superlega, le ultime 48 ore del Barcellona: decidono i soci. Pique ha già parlato

Dopo la creazione ed il lancio della Superlega nella giornata di domenica, il calcio europeo ha vissuto momenti di pathos, tensione, proteste, rivoluzione. Una scelta che ha smosso fin da subito coscienze di addetti ai lavori e soprattutto tifosi, con un'escalation di proteste che ha avuto il culmine col dietrofront di ieri dei club inglesi a cui piano piano, salvo colpi di scena, seguiranno anche quelli di tutti i 12 Club Fondatori.

Le ultime 48 ore del Barcellona - "La Superlega sarà gestita dai club fondatori e nasce dal desiderio di essere la migliore competizione per club al mondo", scriveva il Barcellona per confermare l'adesione alla nuova competizione, parlando anche di "cambiamento necessario nel mondo del calcio". A spiegare meglio i motivi che hanno portato i blaugrana a dire sì è stato lo storico "nemico", Florentino Perez: "Laporta convinto subito perché il Barça è in crisi", ha confessato il numero 1 del Real Madrid. Il problema principale in questo caso sta però nella natura del club blaugrana. Una decisione del genere è possibile solo tramite l'approvazione dell'assemblea dei soci. Per questo il Barça, pur formalmente già iscritto, aveva bisogno dell'ok dei soci culé per partecipare effettivamente alla Superlega. Un problema oramai superato, visto il naufragio della competizione. Anche se un comunicato in merito non è ancora arrivato. Ad ogni modo sarà felice la squadra che ieri sera, tramite Gerard Pique, aveva espresso la propria idea: "Il calcio appartiene ai tifosi. Oggi più che mai".