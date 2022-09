Capello: "Benfica con qualità e intensità. Due cose che la Juventus non ha mostrato di avere"

vedi letture

"La gara si è sviluppata in un modo che la Juventus poi non è riuscuta a riprenderla. C'era la volontà ma poi si è vista la differenza nella qualità, nell'intensità. Tutte cose che non si sono viste nella Juventus" queste le parole di Fabio Capello sulla sconfitta interna della Juventus contro il Benfica in Champions League.