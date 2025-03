Capello: "Inzaghi si è preso un rischio con quel gesto sul Triplete. Ecco come colpire il Bayern"

Lunga intervista a mister Fabio Capello in chiave Champions League sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni, a partire da Inter-Bayern Monaco: "Il Bayern ha individualità superiori, soprattutto in attacco, ma l’Inter gioca a memoria e ha più equilibrio della squadra di Kompany. La prima chiave, dunque, sarà limitare il più possibile Kane e Musiala. L’Inter sa difendere bene, ma con questi due uomini di Inzaghi dovranno dare il meglio o saranno guai. È chiaro che per farlo i nerazzurri devono recuperare la brillantezza fisica di qualche mese fa, anche perché i tedeschi giocano ad alto ritmo. Come si può colpirli? Con le ripartenze veloci".

Sulle altre sfide Capello ha invece aggiunto: "Nella parte sinistra del tabellone, io vedo favorito proprio il PSG, anche sopra il Real. La squadra di Luis Enrique ha un vantaggio su tutte le altre: può risparmiarsi in campionato, dove è prima con tanti punti sulla seconda, e convogliare tutti gli sforzi sulla Champions. Barcellona-Dortmund promette spettacolo, per la vocazione offensiva delle due squadre: per quanto i ragazzi di Flick abbiano una certa dose di imprevedibilità, non penso che i tedeschi possano reggere l’urto di un attacco come quello blaugrana".

Infine, una battuta sul sogno Triplete di Inzaghi e dell'Inter: "Inzaghi si è esposto pubblicamente sul Triplete, quindi avrà i suoi motivi. Anche se ovviamente c’è da capire il perché l’abbia fatto in modo così esplicito, con quel gesto tre in conferenza stampa: forse voleva infondere sicurezza ai suoi. Simone si è preso un rischio, perché certe cose possono pure ritorcersi contro. Oppure semplicemente è stato sincero e ci crede fortemente. Solo il campo sa se avrà avuto ragione o torto".