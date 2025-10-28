Capello: "Per Spalletti lo spirito di rivalsa è un valore aggiunto". Poi parla di Tudor

Fabio Capello, tecnico che ha guidato la Juventus dal 2004 al 2006, si è fatto un'idea precisa sull'esonero di Tudor e l'ha spiegata a La Gazzetta dello Sport: "Il peccato originale è stata la mezza fiducia garantita dalla società. Solo in un secondo momento lo hanno confermato e gli hanno rinnovato il contratto". L'espertissimo allenatore dunque si chiede se la squadra è stata costruita da lui oppure da qualcun altro, cosa che sicuramente gli toglierebbe un po' di responsabilità.

Capello però sottolinea che a livello comunicativo Tudor gli è sempre piaciuto, anche quando ha parlato di mancanza di campioni: "Non è più come una volta, adesso i top player difficilmente scelgono la Serie A e le società sono obbligate a puntare su rinforzi che non sono in grado di reggere la pressione che c'è nelle big".

Infine vota anche lui Spalletti per succedere a Tudor: "È un allenatore di valore ed esperienza, ha già guidato grandi club e vinto". Inoltre la delusione con l'Italia per Capello gli avrà fatto crescere uno spirito di rivalsa che può rappresentare un valore aggiunto: "Ha il carisma giusto e paradossalmente l'aspetto più positivo è la classifica, visto che i bianconeri sono a 6 punti dalla vetta".