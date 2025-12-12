Capello: "Chivu mi dà fiducia, Conte in Europa non trasmette serenità. Spalletti, occhio a Mou"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato l'andamento in Champions League delle italiane partendo dal Napoli: "Il Copenaghen (prossimo avversario, ndr) è da prendere con le molle, ma Conte ha una squadra di qualità e deve solo recuperare gli infortunati. È per questo che al Da Luz avrebbe dovuto fare di tutto per vincere e ipotecare gli spareggi, considerato che il prossimo turno si giocherà a gennaio, quando avrà più soluzioni".

L'ex allenatore, fra le altre, di Milan e Roma ha provato a dare una risposta al motivo per cui gli azzurri fatichino in Europa: "Forse non riesce a trasmettere ai giocatori serenità e forza come in campionato. Quando giochi nelle coppe devi prenderti dei rischi senza avere paura di osare. Per quanto riguarda l'Inter ha sottolineato come creda "tanto alla squadra di Chivu: mi dà fiducia. Nelle ultime due partite di Champions è stata sfortunata".

Infine un'analisi sulla Juve: "Contro il Benfica a gennaio, visto come difendono le squadre di Mourinho e le difficoltà di quella di Spalletti a realizzare, sarà una bella sfida. Ma soprattutto, come ho detto mercoledì sera a Luciano, hanno tante difficoltà a difendere ed era successo anche a Napoli. Da qui a gennaio, comunque, ci sarà tempo per lavorarci".