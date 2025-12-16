Capello avverte: "Attenzione alla Juve". Poi attacca arbitri e VAR: "Capiscono poco di calcio"

Fabio Capello va controcorrente e nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, quando gli viene chiesto della lotta Scudetto, pur mettendo l'Inter davanti a tutti, inserisce pure la Juventus: "Nella giornata conclusa i bianconeri sono stati la sorpresa: per la prima volta negli ultimi 2 anni ho visto una squadra vera. Attenzione…".

Parlando dei nerazzurri spiega pure come siano loro ad avere più ricambi di tutti, anche se non riescono a essere padroni del campo per tutta la partita: "Milan e Napoli non hanno rincalzi dello stesso livello, però gli azzurri, quando recupereranno tutti gli infortunati, sono dietro alla squadra di Chivu". L'ex tecnico evidenzia come Anguissa, De Bruyne e Lukaku siano le vere colonne dei partenopei e non averli pesi inevitabilmente.

Chiosa finale sul Milan, che stranamente soffre con le piccole, mentre vince e convince con le grandi. Il 2-2 contro il Sassuolo però è dovuto anche alla rete annullata a Pulisic sul 2-1: "È qualcosa che succede solo in Italia, con questi arbitri e questo VAR che capiscono poco di calcio. Non è balletto, in cui alla prima spinta si fischia fallo". Parole dure da parte di uno che è dentro questo mondo da tantissimo tempo: urge fare una riflessione sulla tematica da lui sollevata.