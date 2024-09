Live TMW Caprile: "È stata una bella emozione esordire con il Napoli"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Elia Caprile, portiere del Napoli ha commentato in conferenza stampa contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del giocatore in diretta.

Elia Caprile prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza

Le emozioni del tuo esordio?

"È stata una bella emozione per il mio esordio con il Napoli. Uno deve essere sempre pronto. Ovviamente mi dispiace per Alex, ma sono molto contento di quello che ho fatto io e la squadra".

Sul retropassaggio di Olivera...

"A parti inverse avremmo protestato anche noi. Ma Olivera ha sbagliato lo stop e io sono uscito bene".

Ti sentivi pronto per questo esordio?

"Alla fine quello che faccio in allenamento devo farlo in partita. Staff e compagni mi hanno dato una mano. Oggi abbiamo fatto una buona partita".

Come hai visto la difesa a 4?

"I moduli lasciano il tempo che trovano. Ogni partita è diversa e il mister ci chiede cose diverse. Abbiamo interpretato bene la difesa a 4".

Cosa si prova ad essere allenato da Conte?

"Per me che ho fatto tutte le categorie, essere allenati dal mister è una bella soddisfazione. Il mister ci fa stare in campo finché non si fanno le cose perfette. Quando andiamo in campo riusciamo ad interpretare al meglio la partita".

Termina la conferenza di Caprile