TMW Caputo elogia il Sassuolo: "Società di alto livello. Grosso? Sentiremo parlare molto di lui"

Un momento delicato per la stagione di Empoli e Virtus Entella, che si affronteranno domenica in uno scontro diretto per la salvezza in occasione della 35ª giornata del campionato di Serie B, e un momento da monitorare anche per Bari e Sampdoria, tutti club nei quali ha militato Francesco 'Ciccio' Caputo, che ieri ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com.

Non dimenticando però una nota al Sassuolo, sul quale l'ex attaccante - che ha vestito anche, tra le altre, la maglia neroverde - si è così espresso: "Conosco l'ambiente, li ho vissuto due anni bellissimi e fondamentali per carriera, e non mi sorprende quello che si sta vedendo visto il livello - alto - della società. Grosso sta facendo un ottimo lavoro, e non è mai scontato, ma con i fatti sta dimostrando che è un signor allenatore: dà qualità alla squadra, fa giocare giovani in un certo modo... ne sentiremo parlare molto di lui.

Se è pronto per una big o, a esempio, per una Fiorentina che deve risollevarsi? Sono del del parere che un allenatore che stanno facendo bene è giusto abbia le sue occasioni e opportunità, anche in piazze dove ci sono pressioni diverse da quelle che magari vive. Fa parte del calcio. Ed è anche giusto essere ambiziosi e volersi misurare con sé stessi e nuovi contesti".