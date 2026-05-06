Caputo sull'Empoli: "Difficile prevedere una stagione così difficile. Pensavo fosse da play off"

“Era difficile aspettarsi una stagione così difficile, soprattutto dopo una buona prima parte di campionato. Non credo che l’Empoli fosse costruito per vincere la Serie B, ma nemmeno da zona retrocessione. Me lo aspettavo in corsa per i play off”. L’ex attaccante azzurro Ciccio Caputo dalle colonne de La Nazione parla così del complicato momento del club toscano chiamato a far punti contro il Monza per evitare i play off. Una partita molto delicata, con in palio punti pesanti per entrambe, dove conteranno molto secondo l’ex attaccante le motivazioni, l’esperienza e l’abitudine a giocare in queste situazioni.

Caputo poi torna con la memoria alla retrocessione della Serie A nel 2018/19 arrivata in una situazione simile: “Fu una partita emozionante e un risultato difficile da accettare, facemmo una grande prova perdendo con orgoglio, anche per quello ci fu rammarico. - prosegue Caputo - Rimane comunque una delle partite più importanti che ho giocato e ricorderò sempre il grande clima e entusiasmo che ci fecero sentire i tifosi in quel periodo”.

Infine Capito si sofferma su due attaccanti dell’Empoli come Stiven Shpendi e Bohdan Popov: “Il primo era un ragazzo molto promettente e ora ha fatto quell’esperienza che gli mancava. Si sbatte tanto per la squadra e ha il gol nelle sue corde. Il secondo ha avuto un impatto inaspettato e poi un normale calo. Può crescere tanto e ha i mezzi, ma nell’ultimo periodo forse non è stato sereno mentalmente e ha sbagliato troppo”.