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Carnevali alla Juve, cambia l'organigramma del Sassuolo: Veronica Squinzi nuova ad
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Effetto Giovanni Carnevali sul Sassuolo: l'addio del dirigente, in direzione Juve, ha costretto il club emiliano a nominare un nuovo ad e dg, entrambi ruoli che saranno di Veronica Squinzi, figlia dell'ex patron Giorgio: "Mapei SpA, nell’ambito dell’assemblea della controllata US Sassuolo Calcio, ha deliberato il seguente organigramma:
Presidente del Consiglio di Amministrazione: Carlo Rossi
Vicepresidente e Consigliere: Marco Squinzi
Amministratore Delegato e Direttore Generale: Veronica Squinzi".
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