Caso Dzeko. Fonseca: "Non voglio parlarne. In settimana tante speculazioni"

Nella sua conferenza stampa di vigilia contro l'Hellas Verona, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha deciso di non affrontare il caso relativo a Edin Dzeko: "Capisco la vostra curiosità ma non voglio parlare di questo adesso. Vediamo la prossima settimana. Pellegrini capitano fino al termine della stagione? Non parlo neanche di questo, penso alla partita. In questa settimana ci sono state tante speculazioni, non voglio contribuire ad alimentarle".

