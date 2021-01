live Roma, Fonseca: "Non voglio parlare di Dzeko. El Shaarawy? Ci sarà d'aiuto"

13.45 - Alle 14 Paulo Fonseca parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona. Tra gli argomenti del giorno sicuramente Dzeko, ormai fuori dal progetto ma dopo il tramonto di uno scambio con l'Inter, ora il portoghese dovrà provare a ricucire uno strappo che per il momento pare insanabile. Di seguito le parole del mister:

14.08 - Inizia la conferenza

Mirante e Mkhitaryan saranno titolari?

"Mirante no, Mkhitaryan sì".

Quando tornerà a utilizzare Dzeko in gruppo?

"Io capisco la vostra curiosità, ma è un tema di cui non voglio parlare ora. Vediamo la prossima settimana".

Pellegrini sarà capitano da qui alla fine?

"Non è tempo neanche per parlare di questo, dobbiamo focalizzarci sulla partita che sarà difficile".

La vicenda Dzeko ha destabilizzato il gruppo?

"La partita con lo Spezia dice tutto in questo senso".

Sull'Hellas Verona.

"I loro numeri non dipendono solo dal loro portiere, i numeri dicono che loro sono i migliori a difendere in questo momento. Sono forti e giocano uomo contro uomo e non lasciano giocare le altre squadre".

Perez partirà dopo l'arrivo di El Shaarawy?

"Carles è giovane e non dobbiamo dimenticarlo. Deve continuare a lavorare per aiutare la squadra come fa sempre chi scende in campo".

Mayoral sarebbe comunque il titolare in questa fase della stagione?

"Sta giocando molto bene, lavora per la squadra e ha sempre disputato buone partite. Anche lui è giovane ed è arrivato da poco in Italia. Non è facile avere i numeri che sta avendo lui".

Sul ritorno di El Shaarawy

"Ci potrà essere subito d'aiuto e credo che abbia caratteristiche utili per noi. Aveva voglia di tornare alla Roma e questo è molto importante per un allenatore".

Giocherà Kumbulla?

"Ha sempre una possibilità di giocare".

Sul modo di giocare uomo contro uomo del Verona

"Ho studiato l'Hellas Verona, non abbiamo molte squadre in Europa che giocano questo tipo di calcio. Juric è molto bravo e sta facendo un gran lavoro, i giocatori credono in questo modo di giocare, sono molto forti".

Sui risultati dell'Hellas contro le big

"Giocare contro queste squadre è difficile, hanno sempre intenzione di attaccare. Per le big è difficile affrontarli perchè ti costringono a cambiare modo di giocare nel corso del match".

I cambi incideranno sulla partita in vista della partita con la Juventus?

"No, ora mi interessa la partita di domani, poi penseremo alla Juventus".

14.18 - Termina la conferenza stampa