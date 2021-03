Cassano: "Champions? Si sta chiedendo a CR7 qualcosa che la Juve non gli può dare"

Antonio Cassano, ex attaccante tra le tante del Real Madrid, ha commentato così alla Bobo Tv su Twitch le tante critiche ricevute da Cristiano Ronaldo dopo l'eliminazione dalla Champions della Juventus: "Si sta chiedendo a Ronaldo qualcosa che la Juve non gli può dare. CR7 non può fare un miracolo da solo. Puoi fare miracoli se hai 7-8 giocatori come lui, non uno solo. Cristiano non si può discutere, ma come si parla di lui quando le cose vanno bene è anche giusto che sia lui a metterci la faccia quando le cose vanno male. È normale sia così, e se penso a Messi non ricordo alcuna polemica dopo qualche critica ricevuta".