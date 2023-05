Cassano: "Devono cacciare Allegri, la Juve non può giocare così di m***a. Punterei su Italiano"

"Molto probabilmente salterà Allegri, devono farlo saltare, la Juve non può giocare così di merda". Dalle frequenze della BoboTV, Antonio Cassano è tornato a fare i complimenti a Massimiliano Allegri e alla sua Juventus, proponendo anche un nome per la panchina bianconera: "Italiano lo prenderei in considerazione per quella panchina. La Juve ha la squadra più forte di tutte assieme all’Inter e non può fare queste figure qui.

Lui vuole rimanere e lo sta dicendo, ma la Juve può tenerlo? Io lo lascerei a casa, per ripartire con lui serve una squadra impressionante, dove i giocatori fanno tutto da soli. Allegri sta mettendo in giro le solite voci attraverso i suoi amici servi, come li chiama Adani. Giuntoli sono sicuro che se arriva, la prima cosa che fa è cambiare allenatore. Altrimenti non va alla Juve. La società deve solo mandarlo via”.