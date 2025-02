Cassano esalta Joao Felix: "Quando lo vedo giocare, godo. Come ala è da top 3 al mondo"

L'ex rossonero Antonio Cassano, nel suo intervento in diretta a “Viva el Futbol” su Twitch, ha commentato così l'arrivo di Joao Felix al Milan: "Quello che mi esalta di più, quello che ci farà godere è Joao Felix. A me piace tanto. Quando è andato via dal Benfica ho pensato che quella cifra fosse esagerata, ma quando lo vedo giocare, quando vedo come si muove, come sa fare gli uno due. Poi è vero che non è continuo, però quando lo vedi allo stadio e ti fa quelle giocate di qualità, io godo.

Per me è un potenziale top 3 al mondo largo a sinistra dopo Vinicius e Rodrygo. Joao Felix mi esalta tanto. La mia impressione che ho di questo giocatore è che debba ancora trovare l’allenatore giusto, che lo lasci libero di fare un po' quello che vuole. Se trova la giusta alchimia con l'allenatore, è davvero tanta roba".

Di seguito la nota integrale del suo arrivo: "AC Milan è lieto di annunciare l'acquisto di João Félix Sequeira dal Chelsea FC. L'attaccante portoghese ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2025. Nato a Viseu, in Portogallo, il 10 novembre 1999, si è sviluppato come giocatore nel suo paese d'origine, al Padroense e al Porto, prima di unirsi al Benfica, dove ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2017 e ha vinto il titolo del campionato portoghese. Nel 2019, si è trasferito all'Atletico Madrid, con cui ha vinto la Liga, dopodiché ha indossato le maglie del Barcellona e del Chelsea. Ad oggi, João Félix ha segnato 75 gol in 259 presenze nel corso della sua carriera. A giugno 2019, João ha fatto il suo debutto per il Portogallo. Ha segnato nove gol in 45 presenze per il suo paese, vincendo la Nations League 2019. João Félix indosserà la maglia numero 79".