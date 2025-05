Joao Felix: "Obiettivo Europa League, il Milan deve starci. E vogliamo vincere la Coppa Italia"

Niente Champions League per il Milan il prossimo anno. A La Gazzetta dello Sport Joao Felix ha raccontato tutto il suo dispiacere per il traguardo sfumato: "Sono dispiaciuto perché questo era l’obiettivo del club. Purtroppo il quarto posto è lontano e probabilmente non ce la faremo a centrarlo, ma noi dobbiamo comunque fare il massimo nelle ultime quattro giornate di campionato e soprattutto vincere la Coppa Italia. Abbiamo tutti il desiderio di finire alla grande questa stagione.

Europa League? È un traguardo da raggiungere perché il Milan deve giocare in Europa. Questo lo sappiamo tutti bene e giorno dopo giorno ci prepariamo alla finale. Senza però dimenticare che prima ci sono altri due incontri e che vogliamo far bene già lunedì a Genova. Che finale di Coppa Italia mi aspetto contro il Bologna? Difficile perché lo abbiamo sfidato in campionato e abbiamo perso in casa loro per 2-1. Giocano un bel calcio e se lasci loro spazio, possono farti male. Dovremo prepararci bene e arrivare al 14 maggio concentrati al massimo".

Il mio idolo? Lo sanno tutti che Kakà era il mio modello. Sapeste quanti suoi filmati ho guardato per imparare i suoi segreti... Se potessi 'rubargli' una dote, vorrei l’eleganza. In passato l’ho conosciuto di persona ed è stata una grande emozione, ma da quando sono a Milano non l’ho mai incontrato. Magari un giorno verrà a una nostra partita e lo vedrò di nuovo".