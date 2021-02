Cassano: "Fallimento se l'Inter non vince lo scudetto. Roma, perché cambiare Fonseca?"

Mai banale Antonio Cassano nelle sue dichiarazioni, sempre senza filtri. Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex attaccante ha parlato degli obiettivi dell'Inter di Conte: "Ha solo lo Scudetto, se non vince il campionato la sua stagione è fallimentare". Poi un commento anche su Paulo Fonseca ("Mi piace, perché cambiarlo?") e sulla Roma: "A inizio stagione il 4° posto per i giallorossi era considerato un capolavoro, oggi è davanti ad Atalanta, Lazio e Napoli. Tutti vogliono cambiare tutti. L'Arsenal non ha vinto nulla con Wenger per 12 anni eppure l'ha tenuto".