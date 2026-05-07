Cassano: "Gasperini, vattene da Roma. 8 mesi eccezionali con una squadra scarsissima"

Antonio Cassano, intervenuto come di consueto al podcast "Viva El Futbol", ha commentato a modo suo quanto accaduto a Roma nelle ultime travagliate settimane, dando un consiglio specifico a mister Gasperini. Queste le dichiarazioni dell'ex attaccante, tra le altre, proprio dei giallorossi:

"Ranieri ha detto ca***te su ca***te. Conoscendo la piazza di Roma il prossimo anno, se le cose dovessero andare male, tutti se la prenderanno con Gasperini e si rigirerà tutto. I Friedkin gli devono fare una squadra decente. In questi anni la Roma non è mai andata oltre il quinto posto, se riparti da Dybala non si va avanti.

Poi, appena ci saranno i primi problemi, i tifosi diranno che aveva ragione Ranieri. Consiglierei a Gasperini di andare via, se si mette sul mercato può andare al Milan. Ha fatto otto mesi eccezionali con una squadra scarsissima".