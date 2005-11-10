Cassano: "L'Esposito più forte è Salvatore, Pio il più scarso. È goffo, fatica a calciare"

Come spesso capita, Antonio Cassano fa discutere con le sue opinioni. Nell'ultimo appuntamento social con la trasmissione 'Viva El Futbol', l'ex attaccante ha detto la sua sulla famiglia Esposito, eleggendo a sorpresa il migliore tra i fratelli, che secondo lui non è il più giovane, il centravanti dell'Inter: "Dei tre fratelli, quello della Sampdoria (il centrocampista Salvatore, ndr) è molto più forte. Solo che è pigro, non ha voglia di correre, ma ha una grande intelligenza calcistica. Gli altri due non mi danno niente".

Più che Vieri, gli ricorda Toni

A quel punto i due compagni di analisi Daniele Adani e Nicola Ventola si oppongono e chiedono chiarimenti e spiegazioni. Con Cassano che aggiunge: "Il più scarso dei tre è quello dell'Inter. Ho sentito che lo hanno paragonato a Vieri, è anni luce: era il centravanti più grande della storia italiana, un carro armato che spaccava le partite, Pio invece è più simile a Toni. È goffo, cade, non sa dove è girato, fatica a correre e a calciare. Sa muoversi bene solo in area di rigore".

Bocciato nell'uno contro uno

Conclude poi nella sua riflessione Cassano: "Se giochi nell'Inter e ti mettono sempre la palla lì, va bene. Se devi venire fuori per imbucare e fare uno-contro-uno, però... Lui si fa fare fallo o chiede agli esterni di servirlo verso la porta. Non mi piace".