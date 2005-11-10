Cassano: "L'Esposito più forte è Salvatore, Pio il più scarso. È goffo, fatica a calciare"
Dimitri Conti
Come spesso capita, Antonio Cassano fa discutere con le sue opinioni. Nell'ultimo appuntamento social con la trasmissione 'Viva El Futbol', l'ex attaccante ha detto la sua sulla famiglia Esposito, eleggendo a sorpresa il migliore tra i fratelli, che secondo lui non è il più giovane, il centravanti dell'Inter: "Dei tre fratelli, quello della Sampdoria (il centrocampista Salvatore, ndr) è molto più forte. Solo che è pigro, non ha voglia di correre, ma ha una grande intelligenza calcistica. Gli altri due non mi danno niente".
Più che Vieri, gli ricorda Toni
A quel punto i due compagni di analisi Daniele Adani e Nicola Ventola si oppongono e chiedono chiarimenti e spiegazioni. Con Cassano che aggiunge: "Il più scarso dei tre è quello dell'Inter. Ho sentito che lo hanno paragonato a Vieri, è anni luce: era il centravanti più grande della storia italiana, un carro armato che spaccava le partite, Pio invece è più simile a Toni. È goffo, cade, non sa dove è girato, fatica a correre e a calciare. Sa muoversi bene solo in area di rigore".
Bocciato nell'uno contro uno
Conclude poi nella sua riflessione Cassano: "Se giochi nell'Inter e ti mettono sempre la palla lì, va bene. Se devi venire fuori per imbucare e fare uno-contro-uno, però... Lui si fa fare fallo o chiede agli esterni di servirlo verso la porta. Non mi piace".