Come sempre Antonio Cassano va fuori dal coro. Se le due settimane di Nazionale sono servite a celebrare il livello superlativo di Francesco Pio Esposito, l'ex fantasista di Parma, Sampdoria, Inter, Milan, Roma e Bari ha la sua idea riguardo l'attaccante dell'Inter e dell'Italia: "Mettiamo i puntini sulle i una volta per tutte: noi abbiamo un goleador che fa un gol a partita, ed è già tanto - le parole di FantAntonio a 'Viva El Futbol' - Mi fermo qui perché io su questo giocatore ho un mio pensiero. E' un bravo ragazzo, che si impegna sempre; prima un attaccante così non lo avevamo, ora sì. A livello qualitativo, lo sapete, non mi fa impazzire, però almeno la butta dentro. Quindi me lo tengo".