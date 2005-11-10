Cassano incontentabile: "Pio bravo ragazzo, fa un gol a partita. Ma non mi fa impazzire..."
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Simone Lorini
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17.11.2026 14:30Serie A
L'ex attaccante parla così di Pio Esposito dopo le due gare della Nazionale italiana
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Come sempre Antonio Cassano va fuori dal coro. Se le due settimane di Nazionale sono servite a celebrare il livello superlativo di Francesco Pio Esposito, l'ex fantasista di Parma, Sampdoria, Inter, Milan, Roma e Bari ha la sua idea riguardo l'attaccante dell'Inter e dell'Italia: "Mettiamo i puntini sulle i una volta per tutte: noi abbiamo un goleador che fa un gol a partita, ed è già tanto - le parole di FantAntonio a 'Viva El Futbol' - Mi fermo qui perché io su questo giocatore ho un mio pensiero. E' un bravo ragazzo, che si impegna sempre; prima un attaccante così non lo avevamo, ora sì. A livello qualitativo, lo sapete, non mi fa impazzire, però almeno la butta dentro. Quindi me lo tengo".
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