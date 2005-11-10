La partita tra Ravenna e Forlì di domenica scorsa è passata alla storia per il ritorno in campo di Ronaldinho, a 46 anni. In tanti hanno parlato di questa operazione di marketing e non solo del club giallorosso e anche Antonio Cassano ha voluto commentare quanto successo pochi giorni fa. Queste le sue parole: "Voglio partire dicendo una cosa: stimo molto Ronaldinho sia come uomo che come calciatore. Per me resta uno dei cinque calciatori più grandi della storia insieme a Messi, Maradona, Ronaldo il Fenomeno e probabilmente Pelé.

Ronaldinho è stato un grandissimo, uno dei migliori di sempre e ha vissuto una carriera incredibile, vincendo tutto quello che c'era da vincere. Ha fatto qualcosa di unico e clamoroso, con una qualità immensa e irraggiungibile. Tutto questo va però contro quello che sto per dire. Per personaggi come lui ho un rispetto enorme e mi tolgo il cappello per lui, ma quello che ha fatto domenica per me è stata una cosa brutta, molto, brutta da vedere.

A 46 anni, in quelle condizioni, vai lì a fare cosa? Lo ha fatto perché ha rapporto con Cipriani che è suo amico? Lo ha fatto perché gli hanno dato tanti soldi? Lo ha fatto per non lo so. Per me è stata una pagliacciata".