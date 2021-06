Cassano pessimista: "Italia senza campioni: ho tante riserve, difendere sarà un problema"

Intervenuto nel corso della puntata dedicata agli Europei sulla BoboTv, Antonio Cassano parla così di uno degli azzurri che affronteranno l'Europeo e in generale delle speranze della squadra: "Verratti lo vedo molto lontano dal concetto di fuoriclasse e dalla considerazione che voi avete per lui, con Thiago Alcantara non c'entra assolutamente niente. Devi saper fare il lancio lungo, il lancio corto, l'imbucata. Lui lo faceva bene con Thiago Motta, ma devi anche saper calciare in porta e ogni tanto un gol devi farlo. E anche assist devi farlo, non casuale. Koke a me non fa impazzire e ne ha fatti 17. L'entusiasmo che gira in Italia è tutto merito di Roberto Mancini, questo entusiasmo non lo vedevo neanche nel 2006: e senza campioni, va dato merito triplo. Però, se vedo questa formazione qua, faccio fatica a dire che questa squadra può vincere l'Europeo. Non abbiamo mai affrontato una squadra top e le altre big sono di gran lunga superiori, l'Italia si è avvicinata con la mentalità. E dico una cosa: se ci sarà un imprevisto, il voto rimarrà 10. Se vincerà gli daremo la lode. Ho tante riserve, diversi calciatori non hanno giocato, Chiellini ha avuto tanti problemi fisici. L'Italia ha difeso poco nel suo cammino, ha sempre avuto il pallino del gioco. Ma se giochi con l'Inghilterra, con la Spagna... serve difendere e con questa squadra qua mi sembra problematico".