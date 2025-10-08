Centro Bologna Clubs boicotta contro il Maccabi: "Per la tragedia umanitaria a Gaza"

Sebbene sia ancora distante la trasferta a Belgrado, in Serbia, il centro Bologna clubs 1963 scende subito in campo. In occasione della trasferta già programmata per l'ottava giornata di Europa League dei rossoblù di Italiano contro il Maccabi Tel Aviv, il gruppo che raccoglie tutti i club dei tifosi felsinei (esclusi quelli ultras) ha preso una posizione ferma a proposito. Manifestando l'intenzione di disertare la trasferta per esprimere ogni dissenso e contrarietà nei confronti degli atti orrendi commessi dal governo israeliano a Gaza, come annunciato di seguito nel comunicato ufficiale (proposto di seguito in calce):

"L'Assemblea dei Presidenti del Centro Bologna club, che rappresenta circa seimila iscritti per un totale di ottanta club, nella riunione tenutasi it 5 ottobre ha approvato la proposta del direttivo in merito alla partecipazione o meno alla trasferta di Europa League con il Maccabi. All'unanimità è stato deciso di invitare i propri associati a disertare la trasferta, fermo ovviamente il diritto di ciascuno di parteciparvi se lo riterrà opportuno, in segno di protesta per quanto sta accadendo in Palestina e per rispetto della tragedia umanitaria che investe quella popolazione, ribadendo nel contempo la condanna di ogni azione terroristica a qualunque parte proveniente.

Pur auspicando che il percorso di pace che si è attivato in questi ultimi giorni porti alla soluzione positiva e rispettosa dei diritti di tutti, non si può ignorare quanto accaduto finora e che sta accadendo tuttora, nell'assordante silenzio dell'organismo internazionale che governa il calcio (peraltro al pari di tante altre istituzioni); silenzio che contrasta con altre opportune iniziative di esclusione delle squadre di quei paesi che si sono macchiati di azioni illegali e illecite.

L'iniziativa di questo Coordinamento - che sappiamo essere meramente simbolica - non è rivolta contro la popolazione israeliana e ebraica, ma nei confronti di tutti coloro che violano le più elementari regole del diritto internazionale e umanitarie in nome del potere economico, calpestando il diritto all'esistenza di un popolo da anni vittima di soprusi ai quali occorre porre termine.

CENTRO BOLOGNA CLUBS 1963".