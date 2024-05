Cesari su Atalanta-Juve: "Contatto Hien-Vlahovic: era rigore, il Var non può non intervenire"

vedi letture

Dagli studi di Mediaset, Graziano Cesari ha commentato così l'arbitraggio di Atalanta-Juventus partendo dal rosso nel finale ad Allegri: “C’è stato qualcosa che non ha funzionato nell’arbitraggio di Maresca. In occasione dell’espulsione, Allegri si è tolto la giacca e ha imprecato prima con l’arbitro e poi con il quarto uomo. Con Rocchi ha poi chiarito a fine partita, con un clima più disteso anche grazie alla vittoria”.

Sul rigore non dato alla Juve: “Al minuto 53, sull’1-0 per la Juve, Vlahovic entra in area e cade. Intervento con ginocchio di Hien che va sul retroginocchio di Vlahovic. Maresca è in ritardo, Mariani dice ad Allegri che è un contatto spalla a spalla, ma uno che è davanti al monitor non può non intervenire. Era chiaramente da giallo Hien: Gasperini infatti poi lo sostituisce”.