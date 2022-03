Cesari sui due gialli a Sanchez: "Il primo poteva essere rosso, nella ripresa va sul pallone"

vedi letture

L'ex arbitro Graziano Cesari, presente negli studi di 'Mediaset', ha commentato il doppio cartellino giallo rimediato da Alexis Sanchez in Liverpool-Inter 0-1: "Una gestione molto personale dei cartellini gialli e rossi da parte dell'arbitro. La prima ammonizione a Sanchez arriva dopo un intervento scomposto, molto duro. In un primo momento dà il vantaggio, ma nessuno di noi avrebbe detto nulla se quell'intervento sarebbe stato sanzionato col rosso. Sul secondo intervento, invece, Sanchez va nettamente sul pallone: l'arbitro è vicino, caccia subito il giallo, ma lì Sanchez va sul pallone e dopo non può fermarsi. La differenza tra i due gialli è notevolissima".