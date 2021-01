Che mercato sarà: il gennaio 2021 dell'Atalanta tra entrate e uscite

Quattro giorni all’apertura del mercato invernale. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha già iniziato le operazioni per la nuova sessione con l’arrivo di Maehle: il danese è stato presentato nelle scorse ore ma sarà convocabile soltanto da lunedì. Ci saranno anche diverse cessioni, ma il tutto ruoterà intorno al Papu Gomez. Un nome pesante che inevitabilmente influenzerà le operazioni in entrambi i sensi.

CASO GOMEZ - Sulla questione si sono spesi fiumi d'inchiostro, ma gli indizi virano tutti nella stessa direzione. Il Papu se ne andrà da Bergamo - salvo clamorosi ripensamenti -, già diverse squadre di serie A si sono mosse per il Diez bergamasco. L’Inter vuole convincere il calciatore, ma non sarà facile rispettare le richieste economiche della società orobica. La Lazio ha proposto un contratto biennale all'argentino, a due milioni di euro a stagione. La partita è appena iniziata, non sono esclusi nuovi colpi di scena e ulteriori inserimenti da parte di altre squadre.

MANCA UN CENTROCAMPISTA - Nomi particolari nella zona mediana ancora non sono stati fatti, ma con Pasalic fuori e Pessina sulla trequarti sarà necessario trovare un calciatore in grado di far rifiatare De Roon e Freuler. Difficile muoversi soprattutto nella sessione invernale, ma il problema centrocampista si protrae da diverse stagioni. Un uomo in più, visti anche gli impegni, non farebbe male in una parte del campo fondamentale per il modo di giocare di mister Gasperini.

ARRIVA MAEHLE, TUTTO SU KOVALENKO - Nel frattempo i nerazzurri hanno ufficializzato l’acquisto di Maehle. Il danese è il terzo acquisto dal Genk - club belga in cui hanno militato anche Ruslan Malinovskyi e Timothy Castagne. Un altro obiettivo sulla trequarti riguarda Kovalenko: trattativa già avviata che potrebbe concludersi a giugno. Visti i tempi e l’eventuale partenza del Papu, non è però esclusa un’accelerata proprio nelle ultime settimane disponibili per completare i trasferimenti.

LAMMERS VIA IN PRESTITO? - Capitolo uscite. Su tutti il candidato numero uno sembra essere proprio Sam Lammers, con Genoa e Samp pronte a muoversi per accaparrarsi in prestito l’olandese. Bocciati anche Depaoli e Piccini, l’arrivo di Maehle è un segnale inequivocabile. In dubbio Mojica, ma se non arriverà nessuno sulla catena di sinistra Gasperini potrebbe anche chiedere alla società di non cedere il colombiano. Non è esclusa nemmeno la partenza di Sutalo, fuori dalle liste Champions: in questo caso sarà assolutamente necessario capire le condizioni di Caldara. Privarsi di un centrale a metà stagione non dovrà essere una decisione presa a cuor leggero come lo scorso anno.