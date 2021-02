Che rendimento flop per il Cagliari: ultima vittoria in A il 7 novembre, 9 ko nelle ultime 10

Un rendimento disastroso. Il Cagliari non vince una partita in Serie A dal lontano 7 novembre, dal 2-0 contro la Sampdoria. Uno score pesantissimo per Eusebio Di Francesco, che nelle ultime dieci in Serie A ne ha perse nove e pareggiate solo una col Sassuolo. Quindicesimo ko per l'allenatore della formazione sarda in totale nelle ventisei partite dove ha guidato Cragno e compagni. Un rendimento che sta tenendo in bilico la possibile permanenza dei sardi nella massima serie.