Cheddira in uscita dal Napoli, l'agente: "Dopo tre prestiti cerca una soluzione definitiva"

L'agente di Walid Cheddira fa il punto sul futuro dell'attaccante del Napoli, tra mercato, l'apprezzamento di Allegri e il retroscena sfumato con l'Udinese.

Il futuro di Walid Cheddira resta ancora tutto da definire. A fare il punto sulla situazione dell'attaccante del Napoli è stato il suo agente, Bruno Di Napoli, intervenuto ai microfoni di Stile Tv. Il procuratore ha parlato delle prospettive di mercato del marocchino, del rapporto con Massimiliano Allegri e del retroscena legato al trasferimento sfumato all'Udinese la scorsa estate.

"Cerchiamo una soluzione definitiva, Allegri potrà apprezzarlo"

"È da tre anni che Cheddira cambia squadra, ma i matrimoni si fanno in due e stiamo cercando una soluzione definitiva. Ci sono stati e ci sono diversi interessamenti, anche se il mercato italiano è lungo e lento. Walid ha dimostrato di poter stare benissimo in Serie A", ha spiegato Di Napoli. Sul rapporto con Allegri ha aggiunto: "È da pochi giorni che lavora con lui. Ci siamo sentiti dopo l'amichevole ed era contento della sua prestazione. Allegri lo conosce ancora poco, ma magari apprezzerà il suo carattere, che è una delle sue qualità migliori. Poi il calcio è imprevedibile".

"Con l'Udinese era tutto fatto. Il Napoli resta favorito"

L'agente ha poi svelato un retroscena di mercato: "Lo scorso anno avevamo tutti i documenti pronti con l'Udinese, poi l'infortunio di Lukaku bloccò tutto. Non so se quello di Lucca possa incidere di nuovo sul suo futuro". Infine la replica alle parole del presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe: "Non è vero che il nostro entourage abbia chiesto troppi soldi. Stirpe conosce perfettamente ingaggio e valore del ragazzo. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, qualche squadra interessata c'è". Chiusura sul Napoli: "La squadra campione d'Italia parte un po' avanti rispetto alle altre. Con Allegri avrà maggiore serenità e, secondo me, parte con i favori del pronostico".