Chi al posto di Osimhen per il Napoli? Il vice di Conte: "Uno con la sua struttura"

Il Napoli ha presentato in piazza a Dimaro le novità nello staff tecnico, introdotte con l'arrivo del tecnico Antonio Conte. Tra gli altri ad aver parlato anche il suo vice, ormai storico, Cristian Stellini: "Tutti i difensori si stanno comportando bene. Di Lorenzo e Olivera braccetti? Voglio prima vederli all'opera, voglio vedere lo stesso atteggiamento dei loro compagni in questi giorni".

A Stellini hanno chiesto anche il tipo di attaccante che serve per sostituire Osimhen: "Sceglierei un attaccante con una struttura importante come quella di Osimhen, un attaccante che abbia più frecce nel suo arco e possa portare al Napoli e al nostro sistema di gioco caratteristiche che possano dare dei gol e allo stesso tempo esaltare i compagni di squadra".

Durante la serata hanno parlato anche Gianluca Conte, fratello e collaboratore del tecnico ("Il mister ci ha inculcato sempre il discorso del lavoro e dell'eccellenza, lui è il primo che si mette in discussione e noi cercheremo di fare il massimo per il bene del Napoli e di tutta la tifoseria") e anche Mauro Sandreani: "La costruzione passa da tre difensori più due centrocampisti e sulla trequarti il gioco passa dai 2 trequartisti, i quinti che diventano offensivi più la punta. Conoscendo Conte da diversi anni, non penso ci vorrà tanto al gruppo per memorizzare le giocate. All'inizio è complicato perché sono sofisticate, ma quando riescono a essere assorbite dai giocatori andranno a ruota libera. Stiamo portando un metodo nuovo, non è facile all'inizio. Sono contentissimo per la risposta dei ragazzi ma è solo l'inizio".