Chiellini: "Domani voltiamo pagina, guai a ripetere gli ottavi d'andata con Atletico e Lione"

"In squadra tanti hanno già una buona esperienza, qualcuno ne ha meno e magari da domani si andrà anche più sull'aspetto emotivo. Però abbiamo vissuto qualcosa di simile contro l'Inter in Coppa, anche lì ci siamo giocati la qualificazione nei 180 minuti, ma la Champions nasconde più insidie perché c'è meno conoscenza degli avversari e una fisicità che ti punisce al minimo errore". Parole e pensieri di Giorgio Chiellini, difensore della Juventus che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League. "Non bisogna commettere gli errori commessi negli ultimi due anni nell'andata degli ottavi contro Atletico e Lione, credo ci debba servire da insegnamento e domani sono fiducioso sul fatto che disputeremo una gara diversa".

