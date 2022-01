Chirurgo Osimhen: "Per me è guarito. Da domani riprenderà ad allenarsi in gruppo"

A IlSognoNelCuore.com Gianpaolo Tartaro, chirurgo che ha operato l'attaccante del Napoli Victor Osimhen, ha fatto il punto circa la guarigione del centravanti azzurro: "Per me, Victor Osimhen è guarito dalla frattura. La visita è stata positiva. Da domani riprenderà ad allenarsi in gruppo, ma non so quando lo rivedremo in campo, questo dipende dalle sue sensazioni. Consideriamo che non gioca una gara ufficiale dal 21 novembre. Ciò che posso dire con certezza è che fino al 31/3 giocherà con la mascherina al carbonio, poi sarà rivalutato”