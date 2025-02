Ufficiale Chivu è il nuovo allenatore del Parma, c'è l'annuncio. Nel suo staff anche Palombo

Adesso la notizia è anche ufficiale, Cristian Chivu è il nuovo allenatore del Parma. Di seguito il comunicato ufficiale dei ducali: "Parma Calcio dà il benvenuto a Cristian Chivu, nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Chivu, insieme al suo staff composto da Antonio Gagliardi (allenatore in seconda), Angelo Palombo (collaboratore tecnico) e Nicola Pavarini (allenatore dei portieri), sarà alla guida della squadra nell’allenamento in programma oggi pomeriggio al Mutti Training Center di Collecchio. Il Club accoglie in gialloblu Cristian e il suo staff con l’augurio di buon lavoro".

Le idee tattiche di Chivu. Il tecnico rumeno mira a sfruttare molto i terzini in proiezione offensiva per poi intasare le zone centrali del tecnico con gli attaccanti e le mezzali. Squadra dal baricentro alto, puntava col pressing a recuperare quanto prima il pallone e poi si affidava al suo play per dettare i tempi di gioco e pescare gli esterni offensivi pronti all'uno contro uno. In fase difensiva l'Inter di Chivu faceva dell'aggressione a ridosso dell'area avversaria il suo credo e aveva ottimi dati circa i palloni recuperati nella metà campo avversaria. La sua squadra ha chiuso l'ultimo campionato col più basso numero di tiri subiti e ha incassato pochissimi gol su piazzati, a testimonianza di una maniacale preparazione sul fondamentale.

L’obiettivo di Chivu a Parma sarà quello di risvegliare i principali talenti della squadra, che dopo un brillante avvio di stagione hanno rallentato la loro produzione offensiva. Bonny, a secco dal 9 novembre, e Man, senza gol dal 1° dicembre, sono chiamati a ritrovare la via della rete per alimentare le speranze di permanenza in Serie A. L’esordio di Chivu è fissato per sabato pomeriggio contro il Bologna, un banco di prova immediato per valutare l’impatto del cambio in panchina e capire se il Parma potrà davvero invertire la rotta.