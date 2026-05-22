Chivu nominato miglior allenatore della stagione in Serie A. Il tecnico dell'Inter succede a Conte

Il premio Philadelphia Coach Of The Season della Serie A Enilive 2025/2026 è stato assegnato all’allenatore dell’Inter Cristian Chivu. A comunicarlo è la Lega Serie A: la consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Bologna Inter, allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna.

Il premio - si legge - è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le giornate della Serie A Enilive 2025/2026 (a esclusione della giornata 38).

“La stagione di Cristian Chivu alla guida dell’Inter è stata semplicemente straordinaria - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Al primo anno sulla panchina di una squadra professionistica dall'inizio della stagione, Chivu ha subito mostrato il DNA vincente che aveva anche da giocatore, guidando i suoi ragazzi ad esprimere un calcio solido e al tempo stesso propositivo, che ha portato i nerazzurri a concludere la stagione con più di due gol di media a partita e con una differenza con la seconda in classifica di circa 30 reti. A Chivu ci sono volute solo 48 giornate da allenatore in Serie A per laurearsi Campione d’Italia (secondo solo a Mourinho nell’era dei tre punti) e aggiungendo allo Scudetto anche la vittoria della Coppa Italia è diventato l’unico tecnico a conquistare questo storico double alla prima stagione sulla panchina dell’Inter. Numeri e record che confermano l’ingresso di diritto di Cristian Chivu tra i grandi tecnici della nostra Serie A”.

Nell'albo d'oro succede ad Antonio Conte, premiato l'anno scorso dopo la stagione chiusa con la vittoria del campionato a Napoli. Il riconoscimento, istituito dalla stagione 2021-2022, ha visto sempre trionfare l'allenatore campione d'Italia: Pioli con il Milan nella prima edizione, Spalletti con il Napoli nel 2022-2023 e Inzaghi con l'Inter nel 2023-2024.