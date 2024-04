Ci pensa Luis Alberto: un gol del Mago e la Lazio espugna il "Ferraris". Genoa battuto 1-0

L'Aquila batte il Grifone. Al "Ferraris" la Lazio conquista la sua seconda vittoria consecutiva e lo fa con una rete di Luis Alberto, uno degli uomini più discussi, che dopo la rete si indica lo stemma biancoceleste sul petto.

Le scelte dei tecnici

Qualche novità di formazione per Alberto Gilardino che si affida in mezzo al campo a Strootman al fianco di Frendrup mentre sulle corsie laterali Spence rileva Sabelli con Martin a sinistra. In difesa davanti a Martinez spazio a Vogliacco con De Winter e Vasquez mentre in attacco ci sono Retegui ed Ekuban con Gudmundsson ad agire fra trequarti e il ruolo inedito di mezzala. Igor Tudor schiera Felipe Anderson e Luis Anderson alle spalle di Castellanos in attacco mentre Marusic e Lazzari sono gli esterni con Kamada e Vecino a formare la linea di mediana. In difesa a protezione della porta di Mandas giocano Patric, Casale e Gila.

Primo tempo in equilibrio

La prima occasione è dei padroni di casa con una conclusione di Ekuban che si spegne a fondo campo. Al quarto d’ora una bellissima combinazione fra Gudmundsson e Retegui porta quest’ultimo a calciare a giro con il pallone che si perde di un soffio sopra la traversa. La risposta della squadra della Capitale arriva con una conclusione di Gila che raccoglie una respinta di Vogliacco su Lazzari e calcia in porta ma il pallone termina alla sinistra di Martinez. Pochi istanti più tardi è Felipe Anderson che prova ad accendersi con una conclusione insidiosa dalla distanza che termina sul fondo. Al 43’ Casale si avventura in un dribbling rischioso su Retegui a centrocampo ma si allunga troppo il pallone. Il centravanti del Grifone lo recupera e prova a superare Mandas con una conclusione dalla lunghissima distanza cogliendo solo il fondo. Sul ribaltamento di fronte un flipper in area rossoblu libera Castellanos sul vertice sinistro dell’area piccola ma l’attaccante, invece che calciare, cerca a rimorchio un compagno che non c’è. Prima del duplice fischio Ekuban va via in contropiede insieme a Gudmundsson ma l’attaccante non sfrutta il tre contro uno in area e invece che servire l’islandese calcia in porta mettendo sul fondo.

Una "magia" del Mago

La ripresa si apre con i cori della Gradinata Nord per mister Gilardino ma con la prima occasione per la Lazio grazie a Luis Alberto. Il 10 biancoceleste prova una magia portando palla sul lato sinistro del campo, entrando in area e aprendo il piattone che viene deviato in corner. Al quarto d’ora scivola De Winter portando Felipe Anderson alla conclusione ma Martin in scivolata salva tutto e mette in corner. La squadra di Igor Tudor si stabilisce con costanza nella metà campo avversaria e Romagnoli al 20’ stacca di testa in area sugli sviluppi di un corner ma il pallone termina a fondo campo. Sessanta secondi più tardi, i biancocelesti la sbloccano con Felipe Anderson che pesca nel corridoio Kamada. Il centrocampista guadagna il fondo e serve a rimorchio Luis Alberto che supera Martinez. La reazione rossoblu non tarda ad arrivare e alla mezz’ora ci prova Retegui con una conclusione dalla distanza bloccata da Mandas.

