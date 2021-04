"Ci rode essere la decima difesa del campionato, miglioriamo". Rivedi Mancini prima dell'Ajax

Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara odierna con l'Ajax, sottolineando tra i tanti temi toccati anche le difficoltà dei giallorossi in fase difensiva: "È inutile nasconderlo, sicuramente possiamo fare molto di più e noi calciatori in primis sappiamo che possiamo migliorare facendo meno errori difensivi. Ne parliamo sempre col mister e cerchiamo di analizzare i nostri sbagli in allenamento. Oggi siamo la decima difesa del campionato e questo ci rode. Proveremo a migliorare da questo punto di vista già a partire dalla sfida con l'Ajax", le sue parole alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Europa League.

Guarda il video in calce con tutte le parole di Mancini!