City campione, il messaggio del club: "Grazie a tutti, ora scriviamo un altro capitolo"

Il Manchester City è campione d'Inghilterra per la settima volta nella sua storia, la terza negli ultimi cinque anni. Il club inglese si è complimentato con Pep Guardiola, lo staff e tutti i giocatori con un lungo messaggio sul sito ufficiale: "La resilienza e la solidarietà dei giocatori, così come l'ingegnosità dimostrata da Pep Guardiola e dal suo staff dietro le quinte, ci hanno visto superare ogni sfida che abbiamo affrontato ed affermarci nettamente. Questo successo è arrivato senza che i nostri amati tifosi fossero con noi allo stadio. Il ritorno all'Etihad Stadium sarà un'occasione speciale per tutti

Dalla sconfitta contro il Tottenham alla fine di novembre, abbiamo vinto 22 su 27 partite di campionato, una serie di risultati che ci ha portato dall'undicesimo posto in classifica a essere campioni d'Inghilterra con tre partite d'anticipo. La nostra vittoria contro il Palace lo scorso fine settimana è stata l'undicesima consecutiva in trasferta in Premier League, eguagliando il record stabilito dal Chelsea nel 2008 e dal City nel 2017. Con il successo nella Coppa Carabao, il City ha vinto 10 degli ultimi 15 trofei inglesi disponibili.

Abbiamo profuso uno sforzo notevole per conquistare il nostro settimo titolo, ma potrebbe esserci un altro capitolo emozionante da scrivere in questa stagione. CI vogliamo congratulare tutti con Pep, il suo staff e i giocatori per l'ennesimo risultato straordinario ottenuto".