Ufficiale Kayky lascia definitivamente il Manchester City: resta al Bahia e firma fino al 2029

vedi letture

L'Esporte Clube Bahia ha ufficialmente comunicato alla sua tifoseria l'acquisto definitivo dell'attaccante Kayky, proveniente dal Manchester City. Il giocatore ha firmato un contratto fino al termine del 2029, consolidando la sua permanenza nel club di Salvador.

Finisce così senza grandi rimpianti l'avventura europea del classe 2003, che non è mai riuscito a imporsi con i Citizens: arrivato nel 2021, hha disputato solo due partite in prima squadra ed è stato ceduto al Paços Ferreira e allo Sparta Rotterdam, con cui ha collezionato in tutto 16 presenze. Kayky era già tornato al Bahia lo scorso febbraio, per quella che è la sua seconda esperienza con il club dopo una prima stagione nel 2023. Nella stagione attuale l'attaccante ha disputato 20 partite, segnando 2 gol e fornendo 4 assist. Uno dei suoi gol più significativi è stato nel pareggio per 1-1 contro il Vitória, che ha assicurato il titolo di campione dello stato di Bahia nel 2025.

In totale, Kayky ha collezionato 48 presenze con il Bahia, segnando 6 gol e regalando 9 assist. Oltre a dimostrarsi un valore aggiunto in attacco, il giocatore ha contribuito alle vittorie nei campionati statali nel 2023 e nel 2025, diventando un punto di riferimento per la squadra. Con la firma del contratto a lungo termine, il Bahia rafforza il proprio progetto sportivo, assicurandosi uno dei talenti più promettenti per i prossimi anni e continuando a costruire una squadra competitiva per il futuro.