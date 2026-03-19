Clamoroso all'Olimpico: Cambiaghi triangola con Dallinga e segna il 4-3 per il Bologna al 111'
TUTTO mercato WEB
Clamoroso all'Olimpico, dove il Bologna è appena riuscito a tornare in vantaggio contro la Roma per la terza volta con Nicolò Cambiaghi. Letale il contropiede dei rossoblù, concretizzato grazie a una perfetta triangolazione con Dallinga, prima del palo-gol del numero 28 che è valsa il 3-4 al 111'.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Come farà il Como col Fair Play Finanziario nelle Coppe? Tutte le risposte e le soluzioni. I bilanci, il piano con la UEFA, il valore della rosa triplicato e le plusvalenze in vista
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Kean non è sereno: lo spot negativo è per Gattuso. E l’anno scorso a questo punto aveva segnato 20 gol
Serie A
Meglio o peggio per la Serie A? La Roma ora deve centrare la Champions, ma il Bologna può puntare sull’Europa
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile