Clamoroso allo Stadium. Segna Olivera, Rabiot fa il 3-2: 4 minuti per l'impresa Juve

Clamoroso allo Stadium. Punizione dai 40 metri per il Porto, Sergio Olivera conclude rasoterra, Ronaldo si gira in barriera ed è un clamoroso 2-2. Servono 2 gol in 5 minuti alla Juve per passare, uno lo fa subito Rabiot per il 3-2. Mancano quattro minuti alla Juve per l'impresa.