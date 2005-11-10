Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Nuovo colpo del Como per la Primavera: dal Montpellier arriva Thiland-Herard

Nuovo colpo del Como per la Primavera: dal Montpellier arriva Thiland-Herard TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
autore
Alessio Del Lungo
Oggi alle 21:07Serie A
Robin Thiland-Herard ha firmato per il Como: l'attaccante classe 2008 ex Montpellier giocherà con la Primavera allenata da Falsini.

Non solo la prima squadra, il Como non si ferma più neanche per la Primavera. Dopo il portiere dall'Union Brescia, ecco che è da poco arrivato l'annuncio dell'acquisto di Robin Thiland-Herard, attaccante classe 2008 proveniente dal Montpellier. La squadra allenata da Falsini sta prendendo forma.

Il comunicato del Como

"Il Como 1907 Primavera dà il benvenuto al giovane nazionale francese Robin Thiland-Herard, in vista della prima stagione della squadra in Primavera 1 e nella UEFA Youth League. L'attaccante classe 2008 arriva dal Montpellier, dove ha militato nel settore giovanile prima di debuttare con il Montpellier B nella stagione 2024/25. In seguito ha esordito in prima squadra in Coppa di Francia e ha giocato anche in Ligue 2. Thiland-Herard ha segnato 19 gol in 28 presenze in tutte le competizioni la scorsa stagione e ha anche rappresentato la Francia a livello giovanile. Attaccante rapido e tecnicamente dotato, con un forte istinto sotto porta, si unisce alla squadra di Gianluca Falsini in vista di un nuovo importante capitolo per il Como 1907 Primavera".

Le parole di Osian Roberts, responsabile dello sviluppo del Como

"Robin è un ragazzo di grande talento con un'esperienza notevole alle spalle e ottime doti. Si adatta perfettamente al profilo dei giocatori che stiamo cercando per prepararci a una stagione storica in cui giocheremo in Primavera 1 e nella UEFA Youth League. Ora dobbiamo aiutarlo ad ambientarsi bene con i nuovi compagni di squadra nel nuovo ambiente e a imparare l'italiano, perché solo così potremo vedere la sua versione migliore in campo".

Le parole di Robin Thiland-Herard

"Sono orgoglioso di indossare questa maglia e non vedo l'ora di iniziare questa avventura. Sono pronto a dare il massimo in vista di questa importante stagione."

Solo con TIMVISION hai DAZN e Prime in promo a soli 19,99€ per i primi 3 mesi. Attiva ora online!
Articoli correlati
Como, ingaggiato l'attaccante francese Thiland-Herard Como, ingaggiato l'attaccante francese Thiland-Herard
Altre notizie Serie A
Inter, Martinez: "Chivu fondamentale, Esposito ha un gran futuro davanti". Poi chiama... Inter, Martinez: "Chivu fondamentale, Esposito ha un gran futuro davanti". Poi chiama Spence
Maldini e Leonardo inseguono Guardiola: senza Pep, la prima alternativa resta Pirlo... TMWMaldini e Leonardo inseguono Guardiola: senza Pep, la prima alternativa resta Pirlo
Malagò: "Rilanciamo il calcio italiano con ambizione, concretezza e competenza" Malagò: "Rilanciamo il calcio italiano con ambizione, concretezza e competenza"
Niente Udinese e Rangers, è il Milan a spuntarla per Diawara: accordo trovato con... Niente Udinese e Rangers, è il Milan a spuntarla per Diawara: accordo trovato con il Troyes
Modric rinnova con il Milan, per il Bologna c'è Amondarain: le top news delle 22 Modric rinnova con il Milan, per il Bologna c'è Amondarain: le top news delle 22
I ritiri e le amichevoli precampionato di tutte le squadre Focus TMWI ritiri e le amichevoli precampionato di tutte le squadre
Inter, Carlos Augusto: "Deluso per il mancato Mondiale. Vorrei giocare sempre, ma..."... Inter, Carlos Augusto: "Deluso per il mancato Mondiale. Vorrei giocare sempre, ma..."
Il presidente del Lazio contro Lotito: "Non c'è un rapporto con lui". Poi parla del... Il presidente del Lazio contro Lotito: "Non c'è un rapporto con lui". Poi parla del Flaminio
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Guardiola è davvero la soluzione per l'Italia? Le spese pazze della Premier e il populismo: quando noi strapagavamo Mendieta…
Primo piano
Immagine top news n.0 Maldini e Leonardo inseguono Guardiola: senza Pep, la prima alternativa resta Pirlo
Immagine top news n.1 Luka Modric ha rinnovato con il Milan per un altro anno. Il comunicato
Immagine top news n.2 Guardiola ha chiesto 20 milioni? Maldini smentisce: “I soldi non sono rilevanti”
Immagine top news n.3 Torino, Cairo: "Rifondare in 8-10 anni? Tempi troppo lunghi. Conte? Tavecchio scelse bene"
Immagine top news n.4 Romagnoli: "Da oggi mi alleno con la Lazio, vediamo cosa succede"
Immagine top news n.5 Maldini: "Ct? Vogliamo chiudere presto, ma senza fretta. Prima di Guardiola abbiamo parlato con Ancelotti"
Immagine top news n.6 Italia, richiesta shock di Guardiola: 20 milioni l'anno per essere ct. Le ultime sulla trattativa
Immagine top news n.7 Al Sadd-Romagnoli, parla l'agente: "Non pensiamo ad un futuro alla Lazio"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Kolo Muani, Kessie e non solo: la Juve non accelera. E il problema è anche legato agli esuberi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Como su Kean: il miglior italiano acquistabile per la Champions e non solo
Immagine news podcast n.2 Sarà un passaggio di consegne, comunque vada: Spagna-Argentina, Yamal-Messi. 19 anni dopo il bagnetto
Immagine news podcast n.3 Spence è l'obiettivo numero uno dell'Inter: sarà buona la terza? Servono 30 milioni
Immagine news podcast n.4 Uno scippo tira l'altro: Pellegrini dopo Celik? Massara e la sua vendetta nei confronti della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma, Brambati: "Difficoltà sul mercato? Le hanno anche big come Juve e Inter"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Cobolli Gigli: "Vlahovic minestra riscaldata, Zirkzee più di Kolo Muani"
Immagine news Altre Notizie n.3 Atalanta, Fabrizio Ferrari: "A Sarri servirà del tempo e non so se..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Manna: "Rao può avere prospettive anche a Napoli. Andrà sicuramente a giocare"
Immagine news Serie A n.2 Inter, Martinez: "Chivu fondamentale, Esposito ha un gran futuro davanti". Poi chiama Spence
Immagine news Serie A n.3 Maldini e Leonardo inseguono Guardiola: senza Pep, la prima alternativa resta Pirlo
Immagine news Serie A n.4 Malagò: "Rilanciamo il calcio italiano con ambizione, concretezza e competenza"
Immagine news Serie A n.5 Niente Udinese e Rangers, è il Milan a spuntarla per Diawara: accordo trovato con il Troyes
Immagine news Serie A n.6 Modric rinnova con il Milan, per il Bologna c'è Amondarain: le top news delle 22
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Tsadjout subito infortunato, il Vicenza cerca un nuovo attaccante: spunta Coda
Immagine news Serie B n.2 Pisa, presentata la nuova maglia: classiche righe nerazzurre e la Croce Pisana sul cuore
Immagine news Serie B n.3 Un'icona che si rinnova. Il SudTirol presenta la nuova maglia per la stagione 2026/27
Immagine news Serie B n.4 Samp, ancora contestazione per Walker e Fredberg: lo striscione recita "Pagliacci"
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Pontisso a un passo dall'addio: vicino l'accordo con la Cremonese
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Schirone: "Pronto a giocarmi le mie carte in Serie B. Mi aspetto una bolgia alla prima"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Spezia, tegola Cassata: frattura all'angolo mandibolare per il centrocampista
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, operato Gori per la frattura alla mano destra: intervento perfettamente riuscito
Immagine news Serie C n.3 Innesto d'esperienza per la difesa del Bari: tesserato il terzino sinistro Celli
Immagine news Serie C n.4 Desenzano, arriva D'Onofrio in prestito dall'Avellino. Rinforzerà l'attacco
Immagine news Serie C n.5 Catania, tesserato l'esterno Christian Torre: arriva dalla Primavera del Napoli
Immagine news Serie C n.6 Nuovo trequartista per il Vado: arriva Kevin Bruno in prestito dal Sassuolo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Spagna-Argentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Spagna-Argentina, chi conquisterà la Coppa del Mondo 2026?
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inghilterra-Argentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, Ferraresi rinnova fino al 2028. L'attaccante sarà girata in prestito al Bologna
Immagine news Calcio femminile n.2 Il Como Women scalda i motori per la stagione alle porte: prima amichevole con la Juve
Immagine news Calcio femminile n.3 Chiba, la prima giapponese ad approdare alla Juve Women: "Qui per vincere titoli"
Immagine news Calcio femminile n.4 Il Como Women tessera Simonetti: la centrocampista ha firmato un contratto biennale
Immagine news Calcio femminile n.5 L'attacco della Juventus Women parla giapponese: Chiba ha sottoscritto un accordo biennale
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Rasmussen va in prestito al Tolosa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Guardiola il salvatore, Infantino l’alleato: siamo messi così
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 23 luglio 1966, il Portogallo vendica l'Italia ai Mondiali inglesi: poker di Eusebio
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto Jimenez alla Fiorentina
Newsticker
19/07 Spagna-Argentina 1-0 ai supplementari: la Roja conquista il Mondiale
19/07 Questa sera per la finale del mondiale è attesa un’audience tv di due miliardi di spettatori
19/07 Spagna-Argentina, finalissima tra due economie in crescita
19/07 «È stato un mondiale epocale, il calcio non sarà più lo stesso»
18/07 Inghilterra-Francia 6-4, spettacolo a Miami: Saka trascina i Tre Leoni, Mbappé entra nella storia