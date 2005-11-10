Ufficiale Nuovo colpo del Como per la Primavera: dal Montpellier arriva Thiland-Herard

Robin Thiland-Herard ha firmato per il Como: l'attaccante classe 2008 ex Montpellier giocherà con la Primavera allenata da Falsini.

Non solo la prima squadra, il Como non si ferma più neanche per la Primavera. Dopo il portiere dall'Union Brescia, ecco che è da poco arrivato l'annuncio dell'acquisto di Robin Thiland-Herard, attaccante classe 2008 proveniente dal Montpellier. La squadra allenata da Falsini sta prendendo forma.

Il comunicato del Como

"Il Como 1907 Primavera dà il benvenuto al giovane nazionale francese Robin Thiland-Herard, in vista della prima stagione della squadra in Primavera 1 e nella UEFA Youth League. L'attaccante classe 2008 arriva dal Montpellier, dove ha militato nel settore giovanile prima di debuttare con il Montpellier B nella stagione 2024/25. In seguito ha esordito in prima squadra in Coppa di Francia e ha giocato anche in Ligue 2. Thiland-Herard ha segnato 19 gol in 28 presenze in tutte le competizioni la scorsa stagione e ha anche rappresentato la Francia a livello giovanile. Attaccante rapido e tecnicamente dotato, con un forte istinto sotto porta, si unisce alla squadra di Gianluca Falsini in vista di un nuovo importante capitolo per il Como 1907 Primavera".

Le parole di Osian Roberts, responsabile dello sviluppo del Como

"Robin è un ragazzo di grande talento con un'esperienza notevole alle spalle e ottime doti. Si adatta perfettamente al profilo dei giocatori che stiamo cercando per prepararci a una stagione storica in cui giocheremo in Primavera 1 e nella UEFA Youth League. Ora dobbiamo aiutarlo ad ambientarsi bene con i nuovi compagni di squadra nel nuovo ambiente e a imparare l'italiano, perché solo così potremo vedere la sua versione migliore in campo".

Le parole di Robin Thiland-Herard

"Sono orgoglioso di indossare questa maglia e non vedo l'ora di iniziare questa avventura. Sono pronto a dare il massimo in vista di questa importante stagione."