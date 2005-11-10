Ufficiale
Como, ingaggiato l'attaccante francese Thiland-Herard
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Inizio del calciomercato quanto mai febbrile per il Como che, tra le varie operazioni, mette sotto contratto Robin Thiland-Herard (18), centravanti francese che si è liberato dal Montpellier. Per lui esordio in Ligue 2 ed una presenza piuttosto costante nelle selezioni giovanili d'oltralpe.
Contratto appena depositato nell'apposito registro.
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