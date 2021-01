Com'è andato Eder in Cina e il suo possibile ritorno in Serie A: il Benevento fa sul serio

Eder Citadin Martins può tornare in Italia, due anni e mezzo dopo. Volato in Cina nell'estate 2018 per vestire la maglia del Jiangsu Suning, l'attaccante italo-brasiliano non ha certo smesso di segnare: 11 reti al primo anno, 12 al secondo e 9 nel terzo. "Paese che vai, rete che gonfi" sembra essere d'altronde il motto dell'ex Inter e Sampdoria, che adesso - a 34 anni da poco compiuti - ha una pazza voglia di rientrare in Serie A. Con un massimo campionato cinese in bacheca e tanta esperienza in più nel suo bagaglio tecnico.

Ci pensa concretamente il Benevento di mister Pippo Inzaghi, uno che il fiuto del gol lo riconosce bene e che punta proprio sull'esperto classe '86 per portare maggiore concretezza alla manovra giallorossa là davanti. Senza dimenticare gli interessamenti di Udinese e Fiorentina, che ci avevano pensato con attenzione prima di virare rispettivamente su Llorente e Kokorin. Sarà la Campania la terra della consacrazione definitiva di Eder? Ancora presto per dirlo, ma il calciatore strizza l'occhio all'Italia e i sanniti sembrano fare sul serio.