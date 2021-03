Come giocherà la Roma senza Veretout? Fonseca: "Villar, Pellegrini o Mkhitaryan al suo posto"

Come giocherà la Roma senza Veretout infortunato? "Veretout è stato importante principalmente in questa stagione nel momento offensivo. In ogni gara però abbiamo una strategia, abbiamo Villar che può giocare in quella posizione o Pellegrini. Volendo anche Mkhitaryan può giocare al suo posto. Domani farò la scelta migliore per la squadra", ha dichiarato mister Paulo Fonseca nella conferenza stampa alla vigilia della gara col Genoa.