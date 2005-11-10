Ufficiale Como, è addio con Alberto Moreno: "Da oggi sarò un tifoso in più, fatta la storia"

Finisce l'avventura di Alberto Moreno in Italia: il Como lo saluta sul proprio sito ufficiale

Alberto Moreno dice addio al Como dopo la scadenza del suo contratto coi lariani. "È arrivato il momento di dirsi addio, ma me ne vado con la serenità di aver dato tutto in campo e con la consapevolezza che, insieme, abbiamo fatto la storia. Da oggi sarò un tifoso del Como in più, e voi avrete sempre un posto speciale nel mio cuore."

Il percorso in Italia dell'esterno spagnolo

"Dopo 48 presenze, due gol e due assist, Alberto Moreno saluta il Como 1907. Giocatore di grande esperienza e figura importante sia in campo che all'interno dello spogliatoio, Moreno ha contribuito con qualità, professionalità e dedizione a un capitolo storico per i Lariani.

Tutto il Como 1907 ringrazia @18albertomp per il suo impegno e gli augura il meglio per il futuro, sia a livello professionale che personale".