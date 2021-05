Condò: "Il non addio di Eriksen momento chiave. Sarà lui il grande acquisto dell'Inter"

Paolo Condò, negli studi di Sky Sport, ha commentato il successo dell'Inter sul Crotone arrivato soprattutto grazie al gol di Eriksen: "Questo Eriksen nasce dal gol in Coppa Italia e dall'Inter che non può fare mercato a gennaio. Sapevamo delle possibilità di uscita del danese, per esempio col PSG e lo scambio con Paredes che poi si è bloccato. Quello è stato uno dei momenti chiave, perché è da lì che l'Inter dà lo strappo decisivo per lo Scudetto. Io sono un erikseniano, secondo me ha fatto vedere solo il 50% del suo potenziale e può essere il grande acquisto della prossima stagione dell'Inter. Nel ruolo di regista basso ha potenzialità di sviluppo molto importanti".