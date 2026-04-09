Conference League, i risultati al 45': Mainz in scioltezza sullo Strasburgo, pari Shakhtar
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Non solo il brutto 2-0 con cui la Fiorentina è sotto in casa del Crystal Palace. Stesso risultato al termine dei primi 45 minuti anche fra Mainz e Strasburgo, con i tedeschi avanti in casa grazie alle reti di Sano e dell'ex Bologna e Como Stefan Posch.
Ancora 0-0 invece la sfida fra lo Shakhtar Donetsk e l'AZ Alkmaar. Alle 18.45, ricordiamo, il Rayo Vallecano aveva vinto agilmente 3 a 0 contro l'AEK Atene.
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